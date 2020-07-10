2020-07-10T16:30:19+03:00
Общество

Под Орлом двое мужчин напали на сельчанина и силой отобрали деньги

Грабителям грозят принудительные работы или тюрьма
Наталья Меркулова
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Под Орлом двое мужчин напали на сельчанина и силой отобрали деньгиПод Орлом двое мужчин напали на сельчанина и силой отобрали деньги
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В Урицком районе полицейские задержали двух мужчин, напавших на жителя одно из сел. Окружив его, грабители отобрали у него все наличные деньги (3,5 тысячи рублей) и скрылись.

После этого потерпевший написал заявление в полицию. Вскоре оперативники выяснили все обстоятельства произошедшего и возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Воришек 46 и 30 лет допросили.

- В качестве меры пресечения подозреваемым назначена подписка о невыезде и надлежащем поведении. Согласно санкции статьи по делу, данное преступление наказывается принудительными работами до пяти лет, лишением свободы до семи лет со штрафом, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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