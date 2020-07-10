На дорогах Орла запустили систему видеонаблюдения «Орлан-2.0»
Сегодня, 10 июля, в Орле на улице Ленина запустили аппаратно-программный комплекс «Орлан-2.0». Теперь он будет следить за автомобилистами и фиксировать нарушение правил парковки и стоянки.
По информации КУ ОО «Орелтранссигнал», рубеж контроля фотовидеофиксации находится на улицы Ленина в районе дома №43, где установлены соответствующие запретительные знаки.
- Система распознает госномера машины при нахождении в зоне контроля комплекса. «Орлан-2.0» осуществляет измерение с помощью показателей ГЛОНАСС и GPS, определяет на их основе координаты и синхронизирует внутреннюю шкалу времени, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
По специальному цифровому каналу «Орлан» предает информацию о правонарушении в соответствующее ведомство.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Транспорт Орла»