На дорогах Орла запустили систему видеонаблюдения «Орлан-2.0»

10 Июль 2020 2020-07-10T16:07:28+03:00

Новое устройство будет следить за нарушением правил парковки и остановки

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Сегодня, 10 июля, в Орле на улице Ленина запустили аппаратно-программный комплекс «Орлан-2.0». Теперь он будет следить за автомобилистами и фиксировать нарушение правил парковки и стоянки.

По информации КУ ОО «Орелтранссигнал», рубеж контроля фотовидеофиксации находится на улицы Ленина в районе дома №43, где установлены соответствующие запретительные знаки.

- Система распознает госномера машины при нахождении в зоне контроля комплекса. «Орлан-2.0» осуществляет измерение с помощью показателей ГЛОНАСС и GPS, определяет на их основе координаты и синхронизирует внутреннюю шкалу времени, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

По специальному цифровому каналу «Орлан» предает информацию о правонарушении в соответствующее ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU