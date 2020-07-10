2020-07-10T14:54:59+03:00
Общество

Пьяная езда привела орловца прямиком в колонию

Дело любителя сесть за баранку после порции спиртного рассмотрел орловский облсуд
Ольга СУПОНЕВА
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Сел за баранку в состоянии подшофе мужчина не в первый разСел за баранку в состоянии подшофе мужчина не в первый разФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области суд рассмотрел дело любителя пьяной езды. Житель Мценского района за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения отправится прямиком в колонию.

Сел за баранку в состоянии подшофе мужчина не в первый раз. Еще не была погашена судимость за первый подобный проступок,совершенный в сентябре прошлого года, как он опять попался госавтоинспекторам. Свою вину мужчина признал.

- Суд пришел к выводу, что цели уголовного наказания в могут быть достигнуты только в условиях изоляции подсудимого от общества. Назначение более мягкого вида наказания не достигнет этой цели, поскольку в период непогашенной судимости, он вновь совершил преступление, что свидетельствует о недостаточности исправительного воздействия предыдущего наказания, - сообщает пресс-служба Орловского облсуда.

Правосудие назначило мужчине наказание - 10 месяцев лишения свободы и 2 года лишения права управлять транспортом. Водитель подал апелляцию, но областной суд оставил наказание без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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