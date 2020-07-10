2020-07-10T14:29:51+03:00
Экономика

В Орловской области подешевели лук и свинина, но подорожали картофель и кофе

Орелстат рассказал о динамике цен на продуктовые товары в июне месяце
Ольга СУПОНЕВА
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Орелстат рассказал о динамике цен на продуктовые товары в июне месяцеОрелстат рассказал о динамике цен на продуктовые товары в июне месяцеФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области подешевели лук и лимоны, но подорожал картофель. Орелстат рассказал о динамике цен на продуктовые товары в июне месяце.

Согласно данным статистов, в целом по сравнению с маем цены на продукты снизились на 0,1%. Меньше стали стоить такие овощи и фрукты как лук, огурцы и помидоры, а лимоны стали дешевле на 20-32%. Подешевели и виноград, чеснок, бананы. В то же время ценник подрос на картофель, морковь, яблоки.

Дешевле стала свинина на кости, сырокопченая колбаса, рыбное филе, подсолнечное масло, яйца. На другую группу товаров цена выросла. В их числе кофе в зернах и молотый, сухие молочные смеси для детского питания, соки.

Как отмечает Орелстат, стоимость минимального набора продуктов на конец июня 2020 составила 4338 рублей. Это больше на 5,8% в сравнении с маем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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