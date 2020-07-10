Транспортные полицейские задержали орловца с синтетическим наркотиком
В Орле транспортные полицейские задержали очередного любителя побаловаться запрещенными веществами. Сорокалетнему мужчине светит реальный срок за пагубное пристрастие.
Вычислить нарушителя закона полицейским удалось во время оперативного мероприятия "Проводник". У орловца, доставленного в дежурную часть по подозрению в хранении наркотиков, в кармане шорт нашли пакет с дозой. Экспертиза показала, что это синтетические наркотик, вес - более 0,75 грамма.
- В сотовом телефоне задержанного сотрудники полиции обнаружили информацию о том, что наркотик приобрел он для личного потребления в тайнике. В настоящее время в отношении мужчины дознанием линейного отдела МВД России на станции Орел возбуждено уголовное дело, - сообщили "Комсомолке" в штабе ЛО МВД России на станции Орел.
Сейчас ведется расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU