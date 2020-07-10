Транспортные полицейские задержали орловца с синтетическим наркотиком

10 Июль 2020 2020-07-10T12:22:23+03:00

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В Орле транспортные полицейские задержали очередного любителя побаловаться запрещенными веществами. Сорокалетнему мужчине светит реальный срок за пагубное пристрастие.

Вычислить нарушителя закона полицейским удалось во время оперативного мероприятия "Проводник". У орловца, доставленного в дежурную часть по подозрению в хранении наркотиков, в кармане шорт нашли пакет с дозой. Экспертиза показала, что это синтетические наркотик, вес - более 0,75 грамма.

- В сотовом телефоне задержанного сотрудники полиции обнаружили информацию о том, что наркотик приобрел он для личного потребления в тайнике. В настоящее время в отношении мужчины дознанием линейного отдела МВД России на станции Орел возбуждено уголовное дело, - сообщили "Комсомолке" в штабе ЛО МВД России на станции Орел.

Сейчас ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU