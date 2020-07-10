В Советском районе Орла пожарные спасли котенка

10 Июль 2020 2020-07-10T11:55:13+03:00

Малыш забрался на дерево и не мог спуститься вниз

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В четверг, 9 июля, орловские пожарные участвовали в спасательной операции. Помощь на этот раз понадобилась маленькому котенку. Перепуганный мурлыка забрался на дерево и не смог спуститься вниз.

Произошел инцидент в Советском районе облцентра на улице Максима Горького. Прохожие услышали жалобное мяуканье, попытались приманить котенка, уговаривали его спускаться, но без успеха. Тогда, уже в половину девятого вечера, они позвонили в диспетчерскую службу МЧС.

- сотрудники 1-й пожарно-спасательной части выехали по указанному адресу и с помощью с помощью лестницы поднялись за котенком и сняли его с высоты, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU