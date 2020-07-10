2020-07-10T11:55:13+03:00
Дом. Семья

В Советском районе Орла пожарные спасли котенка

Малыш забрался на дерево и не мог спуститься вниз
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Советском районе Орла пожарные спасли котенкаВ Советском районе Орла пожарные спасли котенкаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В четверг, 9 июля, орловские пожарные участвовали в спасательной операции. Помощь на этот раз понадобилась маленькому котенку. Перепуганный мурлыка забрался на дерево и не смог спуститься вниз.

Произошел инцидент в Советском районе облцентра на улице Максима Горького. Прохожие услышали жалобное мяуканье, попытались приманить котенка, уговаривали его спускаться, но без успеха. Тогда, уже в половину девятого вечера, они позвонили в диспетчерскую службу МЧС.

- сотрудники 1-й пожарно-спасательной части выехали по указанному адресу и с помощью с помощью лестницы поднялись за котенком и сняли его с высоты, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На дорогах Орла запустили систему видеонаблюдения «Орлан-2.0»
Орловские полицейские задержали лихача, сбившего 11-летнюю девочку
Пьяная езда привела орловца прямиком в колонию
В Орловской области подешевели лук и свинина, но подорожали картофель и кофе
В Орлвоской области подешевели лук и лимоны. н
Транспортные полицейские задержали орловца с синтетическим наркотиком
В Советском районе Орла пожарные спасли котенка
Уже 600 субъектов орловского бизнеса получили кредит под 2%
Статистика подвела: экс-полицейский пойдет под суд за подстроенные преступления
Под Кромами 23-летний водитель погиб, вылетев на «Ауди» в кювет
В орловских больницах дневной стационар возобновит работу с 20 июля
Орловец пришел домой к матери друга и сорвал с нее золотую цепочку
В ГИБДД озвучили подробности аварии с вылетом на тротуар в Орле