2020-07-10T11:02:02+03:00
Общество

Статистика подвела: экс-полицейский пойдет под суд за подстроенные преступления

Правоохранитель решил улучшить показатели раскрываемости и подговорил знакомого
Наталья Меркулова
Поделиться:
Экс-полицейский пойдет под суд за подстроенные преступления ради улучшения статистикиЭкс-полицейский пойдет под суд за подстроенные преступления ради улучшения статистикиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орле будут судить бывшего полицейского, который ради улучшения статистики по раскрываемости уговорил своего знакомого безработного на преступление. Старший оперуполномоченного по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Урицкому району утроил фальсификацию по незаконному хранению наркотиков.

Инцидент произошел еще в июне 2019 года. Полицейский принес домой к своему потенциальному «преступнику» джинсы. В одном из карманов предварительно припрятав наркотики. Затем привез знакомого в полицию, задокументировал факт хранения наркотического средства и сфальсифицировал материалы оперативно-розыскной работы.

То, что преступление сфабриковано, выяснили сотрудники Следственного комитета совместно с УФСБ и УМВД.

- В настоящее время завершено расследование уголовного дела по статьям «Превышение должностных полномочий», «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» и «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности» в отношении бывшего полицейского. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На дорогах Орла запустили систему видеонаблюдения «Орлан-2.0»
Орловские полицейские задержали лихача, сбившего 11-летнюю девочку
Пьяная езда привела орловца прямиком в колонию
В Орловской области подешевели лук и свинина, но подорожали картофель и кофе
В Орлвоской области подешевели лук и лимоны. н
Транспортные полицейские задержали орловца с синтетическим наркотиком
В Советском районе Орла пожарные спасли котенка
Уже 600 субъектов орловского бизнеса получили кредит под 2%
Статистика подвела: экс-полицейский пойдет под суд за подстроенные преступления
Под Кромами 23-летний водитель погиб, вылетев на «Ауди» в кювет
В орловских больницах дневной стационар возобновит работу с 20 июля
Орловец пришел домой к матери друга и сорвал с нее золотую цепочку
В ГИБДД озвучили подробности аварии с вылетом на тротуар в Орле