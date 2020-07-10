Статистика подвела: экс-полицейский пойдет под суд за подстроенные преступления

10 Июль 2020 2020-07-10T11:02:02+03:00

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В Орле будут судить бывшего полицейского, который ради улучшения статистики по раскрываемости уговорил своего знакомого безработного на преступление. Старший оперуполномоченного по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Урицкому району утроил фальсификацию по незаконному хранению наркотиков.

Инцидент произошел еще в июне 2019 года. Полицейский принес домой к своему потенциальному «преступнику» джинсы. В одном из карманов предварительно припрятав наркотики. Затем привез знакомого в полицию, задокументировал факт хранения наркотического средства и сфальсифицировал материалы оперативно-розыскной работы.

То, что преступление сфабриковано, выяснили сотрудники Следственного комитета совместно с УФСБ и УМВД.

- В настоящее время завершено расследование уголовного дела по статьям «Превышение должностных полномочий», «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» и «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности» в отношении бывшего полицейского. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU