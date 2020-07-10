10 Июль 2020 2020-07-10T10:32:49+03:00

Под Кромами 23-летний водитель погиб, вылетев на «Ауди» в кювет. Фото Госавтоинспекции по Орловской области.

Юная пассажирка была срочно госпитализирована в Орел

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Сегодня, 10 июля, рано утром на 37 км автодороги «Глазуновка-Тросна-Богородское-Кромы» в Кромском районе произошла авария со смертельным исходом. Погиб 23-летний парень.

Молодой человек вместе с девушкой ехал в сторону села Богородское, когда его «Ауди А4» развернуло. Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Затем машина опрокинулась.

Трагедия произошла в половину четвертого утра. На место происшествие выехали сотрудники Госавтоинспекции и пожарные 25-ой пожарно-спасательной части регионального МЧС.

Юная пассажирка была срочно госпитализирована в Орел. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Парень от полученных ран скончался на месте еще до приезда бригады скорой помощи. 18-летняя девушка была на заднем сидении, но тоже получила травмы.

- С места аварии девушка была госпитализирована в Детскую областную больницу в Орле, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU