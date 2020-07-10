2020-07-10T10:28:56+03:00
Общество

В орловских больницах дневной стационар возобновит работу с 20 июля

В одной палате планируют размещать не более двух пациентов
Наталья Меркулова
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В орловских больницах дневной стационар возобновят с 20 июляВ орловских больницах дневной стационар возобновят с 20 июляФото: Архив "КП"
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В четверг, 9 июля, в Орле на заседании регионального оперативного штаба обсудили ход реализации календарного плана снятия ограничений по коронавирусу. Сейчас в регионе в привычном ритме работают кафе, рестораны, фитнес центры, музеи и библиотеки.

На очереди больницы и поликлиники. С 20 июля в медучреждениях Орловской области возобновят работу дневных стационаров и начнут проводить медосмотры.

Обязательным условием приема пациентов на госпитализацию и медосмотры станет отсутствие у них коронавирусной инфекции. В одной палате планируется размещать не более двух пациентов, работа стационаров будет осуществляться в две смены, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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