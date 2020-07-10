В орловских больницах дневной стационар возобновит работу с 20 июля
В четверг, 9 июля, в Орле на заседании регионального оперативного штаба обсудили ход реализации календарного плана снятия ограничений по коронавирусу. Сейчас в регионе в привычном ритме работают кафе, рестораны, фитнес центры, музеи и библиотеки.
На очереди больницы и поликлиники. С 20 июля в медучреждениях Орловской области возобновят работу дневных стационаров и начнут проводить медосмотры.
Обязательным условием приема пациентов на госпитализацию и медосмотры станет отсутствие у них коронавирусной инфекции. В одной палате планируется размещать не более двух пациентов, работа стационаров будет осуществляться в две смены, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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