Орловец пришел домой к матери друга и сорвал с нее золотую цепочку

10 Июль 2020 2020-07-10T09:54:21+03:00

Орловец пришел домой к матери друга, сорвал с нее золотую цепочку и сбежал Фото: Архив "КП"

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В доме на Приборостроительной улице в Советском районе Орла произошло дерзкое нападение на пенсионерку. Женщина хлопотала по хозяйству, когда в дверь позвонил приятель ее сына. Ничего не заподозрив, она впустила парня.

Однако стоило женщине закрыть за собой дверь, как 28-летний молодой человек подскочил к ней, сорвал с шеи золотую цепочку за 10 тысяч рублей и сбежал. Вскоре он уже продал ее первым попавшимся покупателям.

После ограбления пенсионерка написала заявление в полицию и оперативники нашли воришку. Оказалось, он уже был ранее судим.

- Подозреваемый не стал отрицать свою причастность к преступлению. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Ведется предварительное расследование. Сейчас оперативники устанавливают местонахождение краденого имущества, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU