В ГИБДД озвучили подробности аварии с вылетом на тротуар в Орле
Стали известны подробности столкновения двух автомобилей в Советском районе Орла, которое произошло накануне вечером 9 июля. В ДТП с вылетом на тротуар пострадал один человек.
Один человек пострадал в аварииФото: Наталья Меркулова
Как уже рассказывала читателям "Комсомолка", два автомобиля столкнулись на перекрестке Пионерской и Салтыкова-Щедрина. 38-летний водитель за рулем легковушки "Лада Веста" ехал по Пионерской со стороны Октябрьской, а "Мерседес Е200" двигался по Пионерской со стороны улицы Максима Горького, за рулем был 29-летний водитель. Машины столкнулись, от удара иномарка снесла ограждение, знак, вылетела на пешеходную дорожку и врезалась в дерево.
К счастью, в момент ДТП на тротуаре не оказалось пешеходовФото: Наталья Меркулова
Чудом, пешеходов в этот момент на тротуаре не оказалось.
Пассажир "Мерседеса", получившая травмы, будет лечиться домаФото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.
- В результате ДТП телесные повреждения получила пассажир транспортного средства "Мерседес" – женщина 38 лет. После осмотра в больнице Семашко отпущена на амбулаторное лечение, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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