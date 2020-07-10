2020-07-10T09:50:25+03:00
Происшествия

В ГИБДД озвучили подробности аварии с вылетом на тротуар в Орле

В столкновении "Мерседеса" и "Лады" на перкрестке у сквера Гуртьева пострадал один человек [фото]
Ольга СУПОНЕВА
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Авария произошла 9 июля в районе сквера ГуртьеваАвария произошла 9 июля в районе сквера ГуртьеваФото: Наталья Меркулова
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Стали известны подробности столкновения двух автомобилей в Советском районе Орла, которое произошло накануне вечером 9 июля. В ДТП с вылетом на тротуар пострадал один человек.

Один человек пострадал в аварии Фото: Наталья Меркулова

Один человек пострадал в аварииФото: Наталья Меркулова

Как уже рассказывала читателям "Комсомолка", два автомобиля столкнулись на перекрестке Пионерской и Салтыкова-Щедрина. 38-летний водитель за рулем легковушки "Лада Веста" ехал по Пионерской со стороны Октябрьской, а "Мерседес Е200" двигался по Пионерской со стороны улицы Максима Горького, за рулем был 29-летний водитель. Машины столкнулись, от удара иномарка снесла ограждение, знак, вылетела на пешеходную дорожку и врезалась в дерево.

К счастью, в момент ДТП на тротуаре не оказалось пешеходов Фото: Наталья Меркулова

К счастью, в момент ДТП на тротуаре не оказалось пешеходовФото: Наталья Меркулова

Чудом, пешеходов в этот момент на тротуаре не оказалось.

Пассажир "Мерседеса", получившая травмы, будет лечиться дома Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Пассажир "Мерседеса", получившая травмы, будет лечиться домаФото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

- В результате ДТП телесные повреждения получила пассажир транспортного средства "Мерседес" – женщина 38 лет. После осмотра в больнице Семашко отпущена на амбулаторное лечение, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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