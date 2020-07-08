2020-07-08T16:35:08+03:00
Звезды

В Спасском-Лутовиново пройдет первый Тургеневский шахматный турнир

Почетным гостем соревнований станет 6-ой президент Международной федерации шахмат Кирсан Илюмжинов
Наталья Меркулова
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В Спасском-Лутовиново пройдет первый Тургеневский шахматный турнирВ Спасском-Лутовиново пройдет первый Тургеневский шахматный турнирФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловцев приглашают на первый Тургеневский шахматный турнир в музей-заповедник Спасское-Лутовиново. На аллеях усадьбы писателя в спортивный поединок вступят 70 шахматистов из Москвы, Орловской, Курской и Тульской областей. Для зрителей подготовили большую развлекательную программу.

Гостей уникального события ждут тематические экскурсии, лекции и сеанс одновременной игры с гроссмейстером и чемпион мира среди юношей (1975) Валерием Чеховым. Кроме того, известный шахматист проведет разбор знаменитой шахматной партии Тургенева.

Важным событием для участников и гостей турнира станет встреча с 6-м президентом Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсаном Илюмжиновым.

- Мы проводим шахматный турнир с целью популяризации шахматного таланта Тургенева. Ведь известно, что он был лучшим литератором среди шахматистов и лучшим шахматистом среди литераторов. Он играл на уровне гроссмейстера, был вице-президентом шахматного конгресса в Баден-Бадене. Мы хотим, расширить представления людей о личности Тургенева, показать многогранность его таланта и богатство его духовного мира, - рассказал «КП» Сергей Ступин, директор музея-заповедника Спасское-Лутовиново.

КОГДА? ГДЕ?

18 июля (суббота)

Аллеи музея-заповедника Спасское-Лутовиново (Мценский район)

Добраться до места можно на прямом рейсовом автобусе до усадьбы Тургенева с автовокзала в Орле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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