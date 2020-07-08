8 Июль 2020 2020-07-08T14:05:15+03:00

В Орловском полесье в кадр попали косулята на «соленом водопое». Кадр из видео

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В национальном парке «Орловское полесье» в кадр видеоловушки попали молодые косулята, которые спокойно лакомятся поваренной солью в лесной чаще. Привычная каждому в быту приправа – им жизненно необходима.

Животные приходят полакомиться в солевые кормушки даже ночью

Лесничие Орловского полесья делают для своих подопечных соленые подарки круглый. Оставляют они их чаще всего на пнях старых деревьев.

- Травоядные животные нуждаются в поваренной соли, потому что в нее входят микроэлементы, необходимые для нормального функционирования всех систем органов у дикого животного. В дикой природе они получают ее из небольших рек с заболоченными поймами, болот и сухих солонцов, но зачастую этого недостаточно, - поясняют сотрудники национального парка.

Соляные кормушки пользуются большой популярностью у лесных обитателей

Чтобы животным не приходилось уходить на далекие расстояния за нужными микроэлементами для них и делают соляные кормушки. Причем они всегда пользуются большой популярностью у лесных обитателей. Только за сутки скрытая камера кроме косуль запечатлела оленей, лосей и зубров.

ИСТОЧНИК KP.RU