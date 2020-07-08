Орловец вспомнил о родительском долге под угрозой остаться без авто

8 Июль 2020 2020-07-08T12:24:20+03:00

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В Орловской области судебные приставы продолжают бороться с безответственными родителями. В очередной раз угроза остаться без права управлять автомобилем помогла отцу вспомнить про алименты на ребенка.

Житель Колпнянского района несколько месяцев уклонялся от исполнения родительских обязанностей и не выплачивал алименты. В результате задолжал сразу 60 тысяч рублей.

- Судебный пристав вынес постановление об ограничении должника в праве на управление автомобилем. После этого в течение нескольких дней мужчина полностью погасил задолженность, хотя нигде не работает и расчетных счетов не имеет. Судя по всему, забыв о правах своего ребенка, гражданин очень ценил собственные права, - рассказали «КП» в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU