Уже 1347 орловцев пострадали от укусов клещей
С начала весенне-летнего периода в Орловской области зарегистрировано уже 1347 случаев нападения клещей, 559 из них – на детей. За неделю июля новых случаев зафиксировано более двухсот.
По данным результатов лабораторных исследований насекомых, снятых с людей, 16,2% из них были заражены боррелиями, вызывающими заболевания нервной системы.
- По данным оперативного еженедельного мониторинга заболеваний, передающихся клещами, на территориях области не зарегистрировано. Обращаемость по поводу присасывания клещей снизилась на 17% по сравнению с прошлым годом, - сообщили «КП» в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.
В настоящее время Центр гигиены и эпидемиологии и Орловская дезинфекционная станция проводятся рекогносцировочные обследования и противоклещевые обработки территорий.
ИСТОЧНИК KP.RU