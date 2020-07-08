2020-07-08T11:21:28+03:00
Общество

Уже 1347 орловцев пострадали от укусов клещей

Случаи нападения опасных насекомых на людей зафиксировали в 20 районах области
Наталья Меркулова
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Уже 1347 орловцев пострадали от укусов клещей. Фото: Ольга СупоневаУже 1347 орловцев пострадали от укусов клещей. Фото: Ольга СупоневаФото: Архив "КП"
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С начала весенне-летнего периода в Орловской области зарегистрировано уже 1347 случаев нападения клещей, 559 из них – на детей. За неделю июля новых случаев зафиксировано более двухсот.

По данным результатов лабораторных исследований насекомых, снятых с людей, 16,2% из них были заражены боррелиями, вызывающими заболевания нервной системы.

- По данным оперативного еженедельного мониторинга заболеваний, передающихся клещами, на территориях области не зарегистрировано. Обращаемость по поводу присасывания клещей снизилась на 17% по сравнению с прошлым годом, - сообщили «КП» в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

В настоящее время Центр гигиены и эпидемиологии и Орловская дезинфекционная станция проводятся рекогносцировочные обследования и противоклещевые обработки территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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