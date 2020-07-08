В Орле руководителя УК обязали выплатить энергетикам более трех миллионов рублей

8 Июль 2020 2020-07-08T10:29:27+03:00

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Орловские энергетики добились через суд возращения многомиллионного долга и неустойки управляющей компании ООО «Гранит». За электричество фирма задолжала 3,29 млн рублей, выплатить эту сумму не могла и при этом не стала оформлять самобанкротство.

Орловский энергосбыт подал в иск в Арбитражный суд лично на руководителя управляющей компании. В итоге его обязали выплатить энергетикам 3,44 млн рублей, из которых 150 тысяч рублей – неустойка. Кроме того, директору УК придется возместить все судебные издержки.

Это уже четвертый случай, когда Орловский энергосбыт добивается личной ответственности руководителей управляющих компаний за долги их организаций.

-В последние годы в России увеличилось число случаев привлечения к субсидиарной ответственности. Руководители организаций должны понимать, что они несут полную ответственность за деятельность своих компаний, - подчеркнул Юрий Юрьев, генеральный директор ООО «Орловский энергосбыт».

ИСТОЧНИК KP.RU