В Орле подвели итоги регионального этапа конкурса «Доброволец России»

8 Июль 2020 2020-07-08T09:53:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России-2020». Жители области представили на суд жюри 128 проектов. Самыми популярными в этом году стали номинации «Уверенные в будущем», «Вдохновленные искусством», «Помощь детям», «Рожденные помогать» и «Вокруг меня».

Презентация авторских проектов проходила в формате видеоконференций с 24 по 30 июня. Одновременно с этим участники конкурса могли познакомиться с единомышленниками и обменяться с ними контактами.

- Эксперты отмечают, год из года растет не только количество проектов, поданных на конкурс, но и их качество, уровень проработки, масштаб реализации. Появляются новые идеи, наблюдается кооперация реализуемых в регионе проектов. Некоторые проекты в этом году сразу же на защите заручились поддержкой, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Лучшие проекты поборются в финале конкурса за грантовую поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU