В Заводском районе Орла едва не сгорел гараж

8 Июль 2020 2020-07-08T09:35:42+03:00

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Во вторник, 7 июля, на улице МОПРа в Заводском районе Орла произошел пожар. Огонь вспыхнул в одном из гаражей.

Инцидент произошел в районе 12:20 дня. Прибывшая на место возгорания бригада пожарных не дала огню распространиться и быстро локализовала его.

- В результате пожара в гараже выгорело вентиляционное устройство, а помещение гаража было закопчено. Причина пожара и размер ущерба в настоящее время устанавливаются. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU