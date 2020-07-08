2020-07-08T09:35:42+03:00
Происшествия

В Заводском районе Орла едва не сгорел гараж

Эпицентром пожара стал вентилятор
Наталья Меркулова
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В Заводском районе Орла едва не сгорел гаражВ Заводском районе Орла едва не сгорел гаражФото: Архив "КП"
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Во вторник, 7 июля, на улице МОПРа в Заводском районе Орла произошел пожар. Огонь вспыхнул в одном из гаражей.

Инцидент произошел в районе 12:20 дня. Прибывшая на место возгорания бригада пожарных не дала огню распространиться и быстро локализовала его.

- В результате пожара в гараже выгорело вентиляционное устройство, а помещение гаража было закопчено. Причина пожара и размер ущерба в настоящее время устанавливаются. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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