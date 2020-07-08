В райцентре Орловской области открыли новую спортивную площадку
Во вторник, 7 июля, в поселке Залегощь состоялось торжественное открытие многофункциональной спортивной площадки для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол и хоккей.
Ее строительство началось еще в прошлом году. Общая стоимость выполненных работ по благоустройству составила 6,8 млн рублей.
- Открытие спортивных объектов – это символ возвращения к нормальной активной жизни после постепенного снятия ограничений из-за коронавируса. Это наш вклад в укрепление здоровья людей, формирование спортивной, крепкой нации, - подчеркнул губернатор Орловской области Андрей Клычков на торжественной церемонии.
ИСТОЧНИК KP.RU