В райцентре Орловской области открыли новую спортивную площадку

8 Июль 2020 2020-07-08T09:24:42+03:00

На строительство выделили почти 7 миллионов рублей

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Во вторник, 7 июля, в поселке Залегощь состоялось торжественное открытие многофункциональной спортивной площадки для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол и хоккей.

Ее строительство началось еще в прошлом году. Общая стоимость выполненных работ по благоустройству составила 6,8 млн рублей.

- Открытие спортивных объектов – это символ возвращения к нормальной активной жизни после постепенного снятия ограничений из-за коронавируса. Это наш вклад в укрепление здоровья людей, формирование спортивной, крепкой нации, - подчеркнул губернатор Орловской области Андрей Клычков на торжественной церемонии.

ИСТОЧНИК KP.RU