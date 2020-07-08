2020-07-08T09:24:42+03:00
Спорт

В райцентре Орловской области открыли новую спортивную площадку

На строительство выделили почти 7 миллионов рублей
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Залегощи Орловской области открыли новую спортивную площадку. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_officialВ Залегощи Орловской области открыли новую спортивную площадку. Фото: https://vk.com/klychkov_andrey_official
Изменить размер текста:

Во вторник, 7 июля, в поселке Залегощь состоялось торжественное открытие многофункциональной спортивной площадки для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол и хоккей.

Ее строительство началось еще в прошлом году. Общая стоимость выполненных работ по благоустройству составила 6,8 млн рублей.

- Открытие спортивных объектов – это символ возвращения к нормальной активной жизни после постепенного снятия ограничений из-за коронавируса. Это наш вклад в укрепление здоровья людей, формирование спортивной, крепкой нации, - подчеркнул губернатор Орловской области Андрей Клычков на торжественной церемонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловец вспомнил о родительском долге под угрозой остаться без авто
Уже 1347 орловцев пострадали от укусов клещей
В Орле руководителя УК обязали выплатить энергетикам более трех миллионов рублей
В Орле подвели итоги регионального этапа конкурса «Доброволец России»
В Заводском районе Орла едва не сгорел гараж
В райцентре Орловской области открыли новую спортивную площадку
В Ливнах продавцам огурцов грозит штраф
День семьи, любви и верности Орел отметит онлайн
На 0,5 процентных пункта Сбербанк снижает ставки по ипотеке
В Орловской области открыли мемориальную доску Георгия Паршина
Новые субсидии для орловского бизнеса: от 15000 рублей на дезинфекцию
В Орловской области вновь ожидается сильный ветер и ливень
Орловец получил условный срок за липовое водительское удостоверение