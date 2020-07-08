2020-07-08T09:03:59+03:00
Общество

В Ливнах продавцам огурцов грозит штраф

170 килограмм свежих овощей привезли из Липецкой области не по правилам
Наталья Меркулова
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В Ливнах продавцам огурцов грозит штрафВ Ливнах продавцам огурцов грозит штрафФото: Архив "КП"
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Специалисты Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям провели на Центральном рынке в Ливнах проверку. В итоге над несколькими торговцами навис административный штраф за огурцы.

Как сообщает пресс-служба ведовства, свежие овощи общей массой 170 кг привезли из Липецкой области. При этом продавцы не уведомили Роспотребнадзор о доставке подкарантинного груза. Это и стало причиной разбирательств.

Сейчас в отношении продавцов составлены два протокола об административном правонарушении и вынесены постановления о наложении штрафов по статье 10.3 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции».

ИСТОЧНИК KP.RU

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