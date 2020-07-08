2020-07-08T08:49:43+03:00
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День семьи, любви и верности Орел отметит онлайн

Публикуем афишу мероприятия на 8 июля
Ольга СУПОНЕВА
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День семьи, любви и верности отмечается 8 июляДень семьи, любви и верности отмечается 8 июляФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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День семьи, любви и верности в Орловской области в этом году праздновать будут онлайн. Из-за коронавируса массовые мероприятия пока что невозможны, но досуговые центры и библиотеки постарались сформировать интересную программу в сети. Публикуем афишу для детей и взрослых.

В 10.00 поучаствовать в мероприятии приглашает библиотека им. Крылова. Программа «Мир семьи – мир любви» будет доступна в социальных сетях: Вконтакте и Инстаграм. Также в 14.00 Крыловка представит мастер-класс по аппликации на указанных площадках.

В 12.00 Юношеская библиотека организует игровую программу «Ромашек белый хоровод». Поучаствовать в ней также будет можно в соцсетях: Одноклассники и Вконтакте.

В 14.00 гостей приглашает на литературно-историческую программу о любви Библиотечно-информационный центр. Встреча состоится Вконтакте.

В 15.00 стартует работа виртуальной выставки «Любви и веры образец», огранизатор – библиотека Блынского. Посмотреть экспозицию можно на онлайн-площадках Вконтакте.

В 18.30 культурно-досуговый центр «Металлург» начнет праздничный концерт. Зрителей ждут в официальной группе КДЦ Вконтакте.

Также свою праздничную программу 8 июля представит Орловский городской центр культуры, посетите его группу Вконтакте и канал в Ютуб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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