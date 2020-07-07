2020-07-07T15:54:05+03:00
Общество

В Орловской области открыли мемориальную доску Георгия Паршина

Торжественная церемония в память о летчике-испытателе прошла в Залегощенском районе
Наталья Меркулова
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Сегодня, 7 июля, на территории школы №2 в Залегощенском районе прошла торжественная церемония. Здесь установили мемориальную доску летчика-испытателя Георгия Паршина.

На родине дважды Героя Советского Союза и участника Великой Отечественной войны в поселке Залегощь еще в 1950 году ему был установлен бронзовый памятник. Теперь число памятных мест пополнилось.

- В каждом районе нашей области люди помнят своих героев-земляков. Вот и на Залегощенской земле – достойно увековечена память одного из самых знаменитых её уроженцев –отважного летчика и командира авиасоединения легендарных штурмовиков ИЛ-2 Георгия Паршина, - подчеркнул на торжественной церемонии глава региона Андрей Клычков.

СПРАВКА «КП»

Георгий Михайлович Паршин (1916-1956) – ветеран Великой Отечественной войны, командир эскадрильи штурмовой авиации, майор, лётчик-испытатель. После окончания Херсонской авиационной школы пилотов Осоавиахима и Высшей парашютной школы работал лётчиком- инструктором в аэроклубах Днепропетровска, Чебоксар и Грозного.

После войны работал в Гражданском Воздушном Флоте, а затем летчиком-испытателем. Он дважды награждён орденом Ленина, а также орденами Красного Знамени, Суворова 3-й степени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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