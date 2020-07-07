Новые субсидии для орловского бизнеса: от 15000 рублей на дезинфекцию

7 Июль 2020 2020-07-07T15:30:25+03:00

Около 2000 орловских компаний, а также социально ориентированных некоммерческих организаций смогут получить субсидию, компенсирующую затраты на профилактику COVID-19

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Её размер составит 15 тыс. рублей на первоначальные расходы и ещё 6,5 тыс. рублей на каждого сотрудника по численности на май 2020 года.

На субсидию могут рассчитывать те, кто ведёт бизнес в сфере гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного образования, а также социально ориентированные некоммерческие организации.

Заявку на выплату можно подать через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа. Вместе с тем у организации, претендующей на субсидию, не должно быть недоимки по налогам и страховым взносам, превышающей 3 тыс. рублей, она не может проходить процедуру ликвидации или банкротства.

Государство окажет помощь организациям, работающим с клиентами напрямую и обязанным выполнять требования Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции. Такие предприятия должны обеспечить персонал масками и перчатками, организовать измерение температуры и принять меры для соблюдения социальной дистанции.

Список ОКВЭДов, предусмотренных для выдачи новой субсидии, а также полные условия господдержки размещены на сайте Центра «Мой Бизнес».

Телефон горячей линии: (4862) 44-30-20.

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