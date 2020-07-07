2020-07-07T15:17:35+03:00
Общество

В Орловской области вновь ожидается сильный ветер и ливень

Непогода придет в регион уже сегодня вечером, 7 июля
Наталья Меркулова
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В Орловской области вновь ожидается сильный ветер и ливеньВ Орловской области вновь ожидается сильный ветер и ливеньФото: Наталья Меркулова
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По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие сутки в регионе вновь испортится погода. Синоптики предупреждают о сильном ветре, грозах и ливне.

Непогода придет в Орловскую область вечером 7 июля и задержится до 8 июля. В это время ожидается переменная облачность и кратковременные, но сильные дожди местами с грозой.

Днем северо-западный ветер наберет силу до 5-10 м/с, а при грозах его порывы могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от +15 до +20 градусов, днем от +20 до 25 градусов, местами до +28°С.

Специалисты Главного управления МЧС России по Орловской области предупреждают о возможных происшествиях связанных с обрывом электропроводов, падением деревьев, легких конструкции, затруднением работы транспорта.

Будьте бдительны и соблюдайте правила безопасности!

ИСТОЧНИК KP.RU

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