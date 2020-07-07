2020-07-07T14:40:56+03:00
Общество

Орловец получил условный срок за липовое водительское удостоверение

Мужчина катался на «Лексусе» по облцентру, когда его задержали инспекторы ДПС
Наталья Меркулова
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Орловец получил условный срок за липовое водительское удостоверениеОрловец получил условный срок за липовое водительское удостоверениеФото: Архив "КП"
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В Орле Заводской районный суд вынес решение по делу о поддельных водительских правах. Владельца липовых документов приговорили к 4 месяцам лишения свободы условно.

Мужчина лишился настоящего водительского удостоверения еще в 2018 году. Тогда его приговорили к первому условному сроку в виде 1 году 2 месяцам лишения свободы за нарушение правил дорожного движения. На тот момент он был подвергнут административному наказанию.

В феврале 2020 года орловец купил в Москве поддельные документы и снова сел за руль, но уже через месяц его задержали сотрудники ДПС. Мужчина катался на «Лексусе» по Орлу.

- В судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся, и дело по его ходатайству было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Суд признал орловца виновным и назначил ему наказание в виде 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на 1 год 1 месяц 1 день, - рассказали «КП» в пресс-службе Заводского районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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