2020-07-07T13:01:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 7 июля

Рассказываем, сколько заболевших выявлено в каждом районе региона
Ольга СУПОНЕВА
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Данные регионального оперштабаДанные регионального оперштаба
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В Орловской области число заболевших коронавирусом за весь период наблюдения составляет 4795 человек. Рассказываем, сколько инфицированных COVID-19 выявлено в каждом из районов региона на 7 июля 2020 года.

Обновленную карту распространения коронавирусной инфекции представил региональный оперштаб. Согласно ей, больше всего зараженных, как и прежде, выявлено в самом Орле - 2284 человека. На втором месте по количеству подтвержденных фактов инфицирования расположился город Мценск и Мценский район - 542 заболевших. На третьем месте Орловский район - 495 случаев коронавируса.

Далее статистика такая: Ливны и Ливенский район - 201 заболевший, Болховский район -127, Урицкий - 107, Дмитровский - 105, Новодеревеньковский - 93, Хотынецкий - 87, Новосильский - 77, Свердловский - 72, Верховский - 68, Кромской - 66, Шаблыкинский - 58, Малоархангельский - 54, Знаменский и Глазуновский - по 53,

Менее 50 зараженных выявлено в следующих районах: Покровский - 49, Должанский - 39, Троснянский и Колпнянский - по 36, Залегощенский - 33, Сосковский - 25, Корсаковский -18, Краснозоренский - 17.

Отметим, что это цифры, собранные за весь период наблюдения. 3278 человек уже выздоровели, в том числе есть три чистых по коронавирусу района: Колпнянский, Корсаковский и Краснозоренский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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