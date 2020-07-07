Орловец отсудил у управляющей компании компенсацию за травму сына

7 Июль 2020 2020-07-07T13:01:04+03:00

5-летний мальчик играл с папой в футбол во дворе, когда на него упали металлические ворота

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Орловской управляющей компании предстоит выплатить 30 тысяч рублей семье, в которой из-за незакрепленных ворот на хоккейном корте пострадал пятилетний ребенок. Инцидент произошел в Заводском районе Орла еще год назад 6 мая.

Папа с маленьким сыном играли в футбол. Мяч отлетел слишком далеко и отец побежал его поднимать. В этот момент тяжелые металлические ворота упали на ребенка, придавили его к земле. У мальчика пошла из носа кровь, он сильно перепугался.

После случившегося ребенок наблюдался НКМЦ им. Круглой и более трех месяцев лечился дома.

Отец решил не оставлять это просто так и обратился полицию, а затем подал иск в суд на управляющую компанию, в ведение которой была территория хоккейного корта. Правда, дело затянулось больше, чем на год.

- Истец просил взыскать с УК компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей и расходы на оплату услуг представителя. Однако исковые требования были удовлетворены частично. Суд взыскал муниципальной управляющей компании в пользу ребенка 30 тысяч рублей и судебные расходы, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU