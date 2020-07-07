2020-07-07T12:39:31+03:00
Общество

Орловчанка лишилась телефона, отлучившись на несколько минут с работы

Воришка подкараулил момент и завладел мобильником
Наталья Меркулова
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Орловчанка лишилась телефона, отлучившись на несколько минут с работыОрловчанка лишилась телефона, отлучившись на несколько минут с работыФото: Архив "КП"
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В Железнодорожном районе Орла 22-летнюю девушку обворовали прямо на рабочем месте. Она оставила сумку с телефоном на столе в своем рабочем кабинете всего на несколько минут, но воришке хватило этого, что похитить мобильник.

Оказалось, в этого момента только и дожидался 41-летний мужчина. Увидев, что девушка вышла, а дверь не заперта, он зашел в кабинет и обыскал сумку, взял телефон за 20 тысяч рублей и ушел незамеченным.

- Мужчина успел сбыть мобильник, выручив за него полторы тысячи рублей. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). Сейчас похищенный телефон изъят. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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