7 Июль 2020 2020-07-07T11:38:40+03:00

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Орловский СК озвучил подробности гибели 13-летнего мальчика в пруду вблизи деревни Постниково Урицкого района. Трагедия произошла накануне, 6 июля.

Семья приехала отдохнуть на водоем. Во время купания мальчик начал тонуть. Взрослые достали ребенка из воды, пытались оказать ему первую помощь, но спасти мальчика не смогли. В районе пяти часов вечера они позвонили в МЧС и сообщили о случившемся.

- По данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время идут необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших гибели ребенка. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева. Старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU