Собутыльник ударил орловца ножом в живот и тот ушел домой

7 Июль 2020 2020-07-07T11:26:04+03:00

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В Орле очередное алко-застолье закончилось поножовщиной. Двое мужчин «отдыхали» на квартире в Северном районе и в какой-то момент поссорились. В итоге один из них оказался в больнице с ранением в живот.

Приятель помоложе, 38-летний безработный мужчина, схватил кухонный нож и вонзил его в своего 47-летнего товарища. Однако тот спокойно покинул помещение, пришел к себе домой и только тогда вызвал скорую помощь. Уже из больницы сигнал о происшествии поступил в полицию.

- Подозреваемый не стал отрицать свою причастность к происшествию. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Фигурант задержан. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU