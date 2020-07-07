2020-07-07T10:34:52+03:00
Происшествия

Орловца поймали с поличным, когда он вылезал из окна финансовой организации

Парень хотел поживиться деньгами из сейфа, а вместо этого попал под статью
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловца поймали с поличным, когда он вылезал из окна финансовой организацииОрловца поймали с поличным, когда он вылезал из окна финансовой организацииФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Ночью в Свердловском районе в одной из финансовых организаций сработала сигнализация. Служба безопасности сообщила об этом в полицию и на место выехала следственно-оперативная группа. Стоило наряду подъехать к офису, как из окна высунулся молодой мужчина.

Оказалось, он решил обокрасть офис и, вскрыв окно, забрался внутрь. Правда, справиться с сейфом воришка не смог. Услышав сработавшую сигнализацию, он попытался тут же сбежать уже известным ему путем – через окно, где и попался оперативникам.

- В отношении 28-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статьям статьи 30 (Покушение на преступление) и статьи 158 УК РФ (Кража). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловчанка лишилась телефона, отлучившись на несколько минут с работы
На 1-й Посадской в Орле ограничат движение с августа до середины сентября
Орловский СК озвучил подробности гибели 13-летнего мальчика в пруду
Собутыльник ударил орловца ножом в живот и тот ушел домой
Число заболевших коронавирусом в Орловской области на 7 июля составило 4795 человек
В орловских музеях посчитали посетителей после снятия ограничений
Орловца поймали с поличным, когда он вылезал из окна финансовой организации
Под Орлом в пруду утонул 13-летний мальчик
В ряде орловских магазинов продавали радужную форель под видом семги
С 10 июля в Орловской области откроются кафе и рестораны
В Орловской области в 2020 году отремонтируют дополнительно 6 дорог
В орловских колониях возобновили прием передач и посылок
В Орле из-за стиральной машины едва не сгорела квартира
В Орле презентовали книгу о барде Евгении Аграновиче
Новый продукт для финансирования проектов застройщиков запускает Сбербанк
Очередного закладчика наркотиков поймали полицейские в Орле
Коронавирус в Орловской области: у 151 человека обнаружены антитела к инфекции
Грозы и до +37 градусов жары ожидается на Орловщине в ближайшие сутки