7 Июль 2020 2020-07-07T10:34:52+03:00

Орловца поймали с поличным, когда он вылезал из окна финансовой организации Фото: Архив "КП"

Парень хотел поживиться деньгами из сейфа, а вместо этого попал под статью

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Ночью в Свердловском районе в одной из финансовых организаций сработала сигнализация. Служба безопасности сообщила об этом в полицию и на место выехала следственно-оперативная группа. Стоило наряду подъехать к офису, как из окна высунулся молодой мужчина.

Оказалось, он решил обокрасть офис и, вскрыв окно, забрался внутрь. Правда, справиться с сейфом воришка не смог. Услышав сработавшую сигнализацию, он попытался тут же сбежать уже известным ему путем – через окно, где и попался оперативникам.

- В отношении 28-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статьям статьи 30 (Покушение на преступление) и статьи 158 УК РФ (Кража). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU