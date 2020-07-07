Орловца поймали с поличным, когда он вылезал из окна финансовой организации
Ночью в Свердловском районе в одной из финансовых организаций сработала сигнализация. Служба безопасности сообщила об этом в полицию и на место выехала следственно-оперативная группа. Стоило наряду подъехать к офису, как из окна высунулся молодой мужчина.
Оказалось, он решил обокрасть офис и, вскрыв окно, забрался внутрь. Правда, справиться с сейфом воришка не смог. Услышав сработавшую сигнализацию, он попытался тут же сбежать уже известным ему путем – через окно, где и попался оперативникам.
- В отношении 28-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статьям статьи 30 (Покушение на преступление) и статьи 158 УК РФ (Кража). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU