2020-07-07T11:41:19+03:00
Происшествия

Под Орлом в пруду утонул 13-летний мальчик

Местные жители достали тело ребенка в водоеме возле деревни Ледно
Наталья Меркулова
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В Урицком районе Орловской области в пруду утонул 13-летний мальчикВ Урицком районе Орловской области в пруду утонул 13-летний мальчикФото: Архив "КП"
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В понедельник, 6 июля, на водоеме в Урицком районе произошла трагедия. В пруду возле деревни Ледно местные жители извлекли из воды тело ребенка.

Происшествие случилось в районе пяти часов вечера. Очевидцы позвонили в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Орловской области. Звонившие сообщили, что на пруду случилось происшествие и в результате погиб 13-летний мальчик.

Сейчас уточняются все обстоятельства произошедшего.

- Мы еще раз напоминаем, купание в необорудованных местах без соблюдения мер безопасности по-прежнему остаются основными причинами гибели людей. Будьте бдительны и проводите со своими детьми профилактические беседы, не оставлять их без присмотра, - напоминают в ГУ МЧС России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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