Под Орлом в пруду утонул 13-летний мальчик
В понедельник, 6 июля, на водоеме в Урицком районе произошла трагедия. В пруду возле деревни Ледно местные жители извлекли из воды тело ребенка.
Происшествие случилось в районе пяти часов вечера. Очевидцы позвонили в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Орловской области. Звонившие сообщили, что на пруду случилось происшествие и в результате погиб 13-летний мальчик.
Сейчас уточняются все обстоятельства произошедшего.
- Мы еще раз напоминаем, купание в необорудованных местах без соблюдения мер безопасности по-прежнему остаются основными причинами гибели людей. Будьте бдительны и проводите со своими детьми профилактические беседы, не оставлять их без присмотра, - напоминают в ГУ МЧС России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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