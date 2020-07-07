Под Орлом в пруду утонул 13-летний мальчик

7 Июль 2020 2020-07-07T11:41:19+03:00

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В понедельник, 6 июля, на водоеме в Урицком районе произошла трагедия. В пруду возле деревни Ледно местные жители извлекли из воды тело ребенка.

Происшествие случилось в районе пяти часов вечера. Очевидцы позвонили в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Орловской области. Звонившие сообщили, что на пруду случилось происшествие и в результате погиб 13-летний мальчик.

Сейчас уточняются все обстоятельства произошедшего.

- Мы еще раз напоминаем, купание в необорудованных местах без соблюдения мер безопасности по-прежнему остаются основными причинами гибели людей. Будьте бдительны и проводите со своими детьми профилактические беседы, не оставлять их без присмотра, - напоминают в ГУ МЧС России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU