В ряде орловских магазинов продавали радужную форель под видом семги
В Орловской области брянский поставщик рыбных деликатесов попался на подмене товара. Вместо слабосоленой семги на прилавки сетевых магазинов в нашей области попала радужная форель. При этом ценник и наименование на рыбе оставалось прежним.
Обман обнаружили сотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Они провели мониторинг с помощью системы «Меркурий» и вычислили фальсификат.
- В торговых точках был произведен отбор проб семги слабосоленой. Лабораторная экспертиза показала наличие ДНК радужной форели. Это свидетельствует о подмене одного вида рыбы другим, с более низкой стоимостью, – пояснили «КП» в пресс-службе ведомства.
В настоящее время действие декларации о соответствии продукции индивидуального предпринимателя прекращено.
ИСТОЧНИК KP.RU