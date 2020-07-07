В ряде орловских магазинов продавали радужную форель под видом семги

7 Июль 2020 2020-07-07T10:12:10+03:00

В ряде орловских магазинов нашли под радужную форель под видом семги Фото: Архив "КП"

Поставщик заменил одну рыбу другой, но ценник оставил прежним

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В Орловской области брянский поставщик рыбных деликатесов попался на подмене товара. Вместо слабосоленой семги на прилавки сетевых магазинов в нашей области попала радужная форель. При этом ценник и наименование на рыбе оставалось прежним.

Обман обнаружили сотрудники Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Они провели мониторинг с помощью системы «Меркурий» и вычислили фальсификат.

- В торговых точках был произведен отбор проб семги слабосоленой. Лабораторная экспертиза показала наличие ДНК радужной форели. Это свидетельствует о подмене одного вида рыбы другим, с более низкой стоимостью, – пояснили «КП» в пресс-службе ведомства.

В настоящее время действие декларации о соответствии продукции индивидуального предпринимателя прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU