6 Июль 2020 2020-07-06T17:21:31+03:00

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Впервые за период пандемии коронавируса в орловских колониях возобновили прием передач и посылок. Ограничения сохранились только для СИЗО-1.

При этом краткосрочные свидания в исправительных колониях №2, 5 и 6, а также колониях-поселениях №3 и 7 разрешили проводить в защитных масках и в перчатках. Нарушение и свидание незамедлительно прекращается. Не пустят к осужденным и родственников с повышенной температурой и признаками респираторного заболевания.

- Просим родственников подозреваемых, обвиняемых и осужденных с пониманием отнестись к введению ограничительных мероприятий. Об их отмене будет сообщено дополнительно, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU