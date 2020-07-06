В Орле из-за стиральной машины едва не сгорела квартира

6 Июль 2020 2020-07-06T17:13:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле из-за стиральной машинки едва не сгорела квартира. ЧП случилось в Заводском районе города в выходной день.

Спасателям о возгорании сообщили вечером минувшей субботы, 4 июля. В начале девятого зазвонил телефон службы спасения: пожар случился на улице Машкарина.

- В результате пожара в ванной комнате выгорела стиральная машина, комната закопчена. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, в происшествии обошлось без пострадавших. Всего же за прошедшие выходные орловским спасателям пришлось выезжать на ликвидацию тех или иных происшествий 36 раз, 8 из них -пожары.

ИСТОЧНИК KP.RU