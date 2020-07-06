2020-07-06T17:13:50+03:00
Происшествия

В Орле из-за стиральной машины едва не сгорела квартира

ЧП случилось на улице Машкарина
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орле из-за стиральной машинки едва не сгорела квартира. ЧП случилось в Заводском районе города в выходной день.

Спасателям о возгорании сообщили вечером минувшей субботы, 4 июля. В начале девятого зазвонил телефон службы спасения: пожар случился на улице Машкарина.

- В результате пожара в ванной комнате выгорела стиральная машина, комната закопчена. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, в происшествии обошлось без пострадавших. Всего же за прошедшие выходные орловским спасателям пришлось выезжать на ликвидацию тех или иных происшествий 36 раз, 8 из них -пожары.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В орловских колониях возобновили прием передач и посылок
В Орле из-за стиральной машины едва не сгорела квартира
В Орле презентовали книгу о барде Евгении Аграновиче
Новый продукт для финансирования проектов застройщиков запускает Сбербанк
Очередного закладчика наркотиков поймали полицейские в Орле
Коронавирус в Орловской области: у 151 человека обнаружены антитела к инфекции
Грозы и до +37 градусов жары ожидается на Орловщине в ближайшие сутки
В Орле приятели обокрали знакомого, пока его не было дома, а его дама спала
В Орловской области 19-летний мотоциклист врезался в «Ладу»
В Орловской области зарегистрировали 14 очагов COVID-2019
Во Мценске иномарка сбила восьмилетнего мальчика на велосипеде
Орловцы остались недовольны покосом травы на Дворянке
В Орле директора строительной фирмы подозревают в сокрытии 6 миллионов рублей
В Орле временно прервется движение троллейбусов по Тургеневской улице
На выходных под Орлом заблудились два грибника
В Орле семью не признавали многодетной из-за отсутствия прописки
Орловская область оказалась на 39 месте в рейтинге регионов по уровню доходов населения
Новая неделя июля встретит орловцев аномальной жарой
Один человек погиб и двое пострадали при ДТП в Орловской области
В Орловской области водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП
Орловцам предлагают пожаловаться на коррупцию в прокуратуру
В Орловской области продолжаются проверки жалоб орловцев на "серую" зарплату
На орловца завели 15 уголовных дел о кражах
Орловскую прокуратуру возглавил Владислав Малкин
Орловские библиотеки вновь начнут принимать посетителей
Синоптики прогнозируют дожди в Орле в первые июльские выходные
В Орле велосипедного вора поймали с помощью камеры видеонаблюдения