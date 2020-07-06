2020-07-06T17:16:00+03:00
Звезды

В Орле презентовали книгу о барде Евгении Аграновиче

Автор монографии не дожила до публикации всего несколько месяцев
Наталья Меркулова
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В Орле презентовали книгу о барде Евгении АграновичеВ Орле презентовали книгу о барде Евгении Аграновиче
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1 июля стало знаковой датой для орловских знатоков бардовской песни. Именно в этот день в тираж вышла научная монография о жизни и творческом пути барда Евгения Аграновича. Автор книги Марина Петухова не дожила до этого события всего несколько месяцев.

Редкое издание «Вечный огонь» вобрало в себя труд множества общественных организаций и, прежде всего, Орловского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры при поддержки Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС.

Благодаря кропотливой работе исследователя, читатели могут послушать произведения известного композитора с помощью QR-код на обложке.

ЗНАЙ!

Евгений Данилович Агранович (1918—2010) —кинодраматург, сценарист, поэт, бард. Родился в Орле, участник Великой Отечественной войны, был сотрудником фронтовой газеты «Бей врага».

Широкой публике известен по легендарным песням из фильмов «Офицеры» «Ошибка резидента».

ИСТОЧНИК KP.RU

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