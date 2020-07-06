Очередного закладчика наркотиков поймали полицейские в Орле

6 Июль 2020 2020-07-06T16:23:33+03:00

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В Орле полицейские поймали очередного закладчика наркотиков. 24-летнему гостю иностранного государства придется отвечать за совершенное преступление по всей строгости закона.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городской полиции при досмотре обнаружили у молодого человека 5 свертков с, предположительно, наркотическим веществом. Экспертиза, на которую направили находку, подтвердила: "синтетика", общая масса 6,6 грамма. Установлено, что в общей сложности закладчик успел поместить в тайники 15 "порций" запрещенных к обороту веществ.

- В отношении мужчины следственным отделом ОП № 2 (по Заводскому району) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30, частью 4 статьи 228.1 УК РФ. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Ведется следствие, - псообщили корреспонденту "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU