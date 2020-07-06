Коронавирус в Орловской области: у 151 человека обнаружены антитела к инфекции
В Орловской области у полутора сотен человек выявлены антитела к коронавирусной инфекции. Тестирование продолжается.
Как рассказал глава регуправления Роспотребнадзора Александр Румянцев на аппаратном совещании в обладминистрации, уже проведено 2 837 серологических исследований на антитела к новой коронавирусной инфекции.
- По результатам исследований антитела к новой коронавирусной инфекции (IgG к Sars-Cov-2) выявлены в 151 случае или 5,8%, - цитирует пресс-служба Правительства Орловской области Румянцева.
Что касается тестирования на коронавирус в целом, то в регионе проведено более 87 тысяч исследований на COVID-19. Из общего числа заболевших 92% - взрослое население, 8 % - дети до 17 лет включительно.
Мы следим за ситуацией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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