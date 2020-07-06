Коронавирус в Орловской области: у 151 человека обнаружены антитела к инфекции

6 Июль 2020 2020-07-06T15:39:00+03:00

В Орловской области у полутора сотен человек выявлены антитела к коронавирусной инфекции Фото: Ольга СУПОНЕВА

Процент невысокий, всего проведено около трех тысяч исследований

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В Орловской области у полутора сотен человек выявлены антитела к коронавирусной инфекции. Тестирование продолжается.

Как рассказал глава регуправления Роспотребнадзора Александр Румянцев на аппаратном совещании в обладминистрации, уже проведено 2 837 серологических исследований на антитела к новой коронавирусной инфекции.

- По результатам исследований антитела к новой коронавирусной инфекции (IgG к Sars-Cov-2) выявлены в 151 случае или 5,8%, - цитирует пресс-служба Правительства Орловской области Румянцева.

Что касается тестирования на коронавирус в целом, то в регионе проведено более 87 тысяч исследований на COVID-19. Из общего числа заболевших 92% - взрослое население, 8 % - дети до 17 лет включительно.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU