2020-07-06T15:42:41+03:00
Общество

Грозы и до +37 градусов жары ожидается на Орловщине в ближайшие сутки

В МЧС жителей региона просят соблюдать правила безопасности
Ольга СУПОНЕВА
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Аномально жаркая погода ожидается на Орловщине в ближайшие суткиАномально жаркая погода ожидается на Орловщине в ближайшие суткиФото: Ольга СУПОНЕВА
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В ближайшие сутки Орловскую область накроет аномальная жара. Столбики термометров местами поднимутся до отметок в +37 градусов, в МЧС просят жителей региона соблюдать правила безопасности.

По прогнозам Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21.00 часа 6 июля по 21.00 7 июля на территории области будет переменная облачность. Температура воздуха составит в ночные часы +16...+21 градус, днем +29...+34, а местами воздух разогреется и до +37. Пройдут кратковременные дожди и грозы (местами). Кроме того ожидается сильный ветер: при грозах его порывы достигнут 15-20 м/с.

- Не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой. В жару желательно избегать повышения физической нагрузки, а также усиленных занятий спортом, нужно выпивать не менее 2 литров жидкости в день. Ни в коем случае не пейте сладкие газированные напитки, они не утоляют, а только усиливают жажду, - напоминают жителям региона в ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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