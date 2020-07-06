В Орле приятели обокрали знакомого, пока его не было дома, а его дама спала
В Орле полицейские задержали двух мужчин, которые обокрали дом собственного приятеля в Железнодорожном районе. Пока мужчина уезжал на несколько дней, они забрались в чужое жилище и забрали телевизор.
Воришкам даже не помешало то, что в это время в доме была девушка друга. Та мирно спала и не слышала, как кто-то ходит по комнатам, а когда проснулась – техники уже не было, а входная дверь была по-прежнему закрыта на ключ.
Вернувшийся хозяин дома обратился в полицию, где и выяснилось, кто причастен к краже. Оказалось, не так давно он принимал в гостях двух товарищей. Во время застолья они тайком стащили ключи и дождались пока друг уедет. Свою добычу воришки тут же продали.
-В отношении данных граждан 40 и 33 лет возбуждено уголовное дело статье 158 УК РФ (Кража). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет. 40-летний фигурант дела взят под стражу, а второй подозреваемый находится под подписки о невыезде, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU