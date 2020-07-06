В Орловской области 19-летний мотоциклист врезался в «Ладу»

6 Июль 2020 2020-07-06T13:16:31+03:00

19-летний мотоциклист врезался в «Ладу» в Болхове. Фото Госавтоинспекции по Орловской области.

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В воскресенье, 5 июля, в Болхове не разъехались мотоциклист и автомобилист. Инцидент произошел утром в районе дома №6 по переулку Ермакова.

19-летний парень в 8:20 за рулем мотоцикла XMOTO ехал по переулку и врезался в автомобиль «Лада». За рулем отечественной легковушки был 40-летний водитель.

- В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения, - пояснили «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU