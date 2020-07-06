В Орловской области зарегистрировали 14 очагов COVID-2019

6 Июль 2020 2020-07-06T13:00:52+03:00

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Сегодня, 6 июля, на заведении Правительства Орловской области озвучили новые данные по ситуации с коронавирусом в регионе. Информацию озвучил руководитель Управления Роспотребнадзора Александр Румянцев.

По данным ведомства, на территории Орловской области зарегистрировано 14 очагов с групповой заболеваемостью коронавирусом. Всего в них заразились 721 человек, причем из них за последнюю неделю 13.

- В настоящее время под наблюдением остаются 3 очага с общим количеством пострадавших – 484. За предыдущую неделю снят с наблюдения очаг в Орловской психиатрической больнице. За две недели здесь отсутствуют новые случаи заболеваний, - пояснил Александр Румянцев.

ИСТОЧНИК KP.RU