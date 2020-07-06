6 Июль 2020 2020-07-06T12:33:31+03:00

Во Мценске иномарка сбила восьмилетнего мальчика на велосипеде. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

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В воскресенье, 5 июля, во Мценске иномарка сбила восьмилетнего мальчика на велосипеде. Из-за полученных травм ребенку понадобилось амбулаторное лечение.

Авария произошла в районе 12 часов дня на улице Карла Маркса. 35-летний мужчина за рулем «Рено Меган» ухал в сторону улицы Ленина, когда на дорогу из-за припаркованного автомобиля со дворовой территории выехал ребенок.

- В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и был отпущен на амбулаторное лечение, - пояснили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU