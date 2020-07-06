2020-07-06T11:28:51+03:00
Общество

В Орле директора строительной фирмы подозревают в сокрытии 6 миллионов рублей

К расследованию подключился Следственный комитет
Наталья Меркулова
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В Орле директора строительной фирмы подозревают в сокрытии 6 миллионов рублейВ Орле директора строительной фирмы подозревают в сокрытии 6 миллионов рублейФото: Архив "КП"
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В Орле генеральный директор ООО «Стройиндустрия ПСК» стал фигурантом уголовного дела. Руководителя предприятия подозревают в сокрытии финансов, которые должны были пойти на уплату налогов, сборов и страховых взносов.

Сумма не маленькая – всего порядка 6 миллионов рублей. При этом задолженность организации достигала более 2 миллионов 250 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье 199.2 УК РФ (Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов). В настоящее время проводятся следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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