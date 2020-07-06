На выходных под Орлом заблудились два грибника
Орловская область открыла сезон грибной сезон и сразу же стакнулась с традиционной проблемой. На минувших выходных два грибника пошли в лес и до позднего вечера не смогли выбраться на дорогу.
Инцидент произошел в воскресенье, 5 июля, около деревни Булатово-1 Хотынецкого района. В пять часов вечера на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступил звонок от отчаявшихся потерявшихся.
Спасатели вместе с полицейскими и администрацией района организовали поиски. Привлекли к работе спецтехнику.
- От МЧС России на поиски потерявшихся была направлена оперативная группа 35-й пожарно-спасательной части. В районе восьми часов вечера грибники услышали звуковой сигнал автомобиля оперативной группы ПСЧ-35 и смогли, ориентируясь на него, выйти к спасателям, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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