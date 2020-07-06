В Орле семью не признавали многодетной из-за отсутствия прописки

6 Июль 2020 2020-07-06T09:33:42+03:00

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В Орле семью с тремя детьми не признавали многодетной из-за отсутствия прописки на территории региона. Матери пришлось отстаивать свои права через суд.

Несмотря на то, что у взрослых и детей есть временная регистрация на Орловщине, что родители трудоустроены, а ребята посещают образовательные учреждения, все уперлось в отсутствие постоянной регистрации. Все длилось с марта 2019-го: тогда мать обратилась в Центр соцзащиты Заводского района города с просьбой признать семью многодетной. Процесс затянулся до того, что вмешиваться в него пришлось прокуратуре.

- В целях восстановления законности прокурор обратился в суд с иском о признании за семьей статуса «многодетной семьи Орловской области» и права на получение соответствующих мер социальной поддержки. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме, - рассказали "КП" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU