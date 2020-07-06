Орловская область оказалась на 39 месте в рейтинге регионов по уровню доходов населения
Орловская область оказалась на 39 строчке среди регионов России в рейтинге уровня доходов населения. Его представили эксперты "РИА Рейтинг".
Согласно опубликованному рейтингу, среди 85 регионов РФ Орловщина оказалась в середине списка. При этом за чертой бедности, по мнению экспертов, живет 13,7% населения области, а 1,6% и вовсе - за чертой крайней бедности.
"РИА Рейтинг"
Самыми благополучными же в материальном плане являются жители Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. На третьей строчке расположилась Москва.
Что касается соседних с Орловской областью регионов: Калужская область расположилась на 26 строчке, Тульская на 37, Липецкая на 13, Курская на 20, немного от Орловщины отстал Брянск - регион расположился на 40 строчке рейтинга.
ИСТОЧНИК KP.RU