Новая неделя июля встретит орловцев аномальной жарой

5 Июль 2020 2020-07-05T11:18:34+03:00

В первой половине рабочей пятидневки термометры покажут +34 градуса, с четверга духота начнет отступать

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Новая неделя, стартующая 6 июля, встретит жителей Орловской области аномальной жарой. Публикуем полный прогноз погоды с 6 по 10 июля.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 6 июля в Орле ожидается переменная облачность и небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха +17 ночью и +30 днем. Будет безветренно, атмосферное давление 741 мм рт.ст.

Во вторник 7 июля воздух в темное время суток прогреется до +19, а днем до +34 градусов. Облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный 2 м/с, давление 738 мм рт.ст.

В среду 8 июля, будет пасмурно и дождливо. Однако от жары осадки не спасут: по прогнозам метеорологов +18 покажут термометры ночью и +30 днем. Ветер сменит направление на северо-западное, скорость 4 м/c. Атмосферное давление понизится до 735 мм рт.ст.

Чуть спадет духота ко второй половине недели. В четверг 9 июля температура воздуха +14...+23. Облачность переменная, ночью пройдет дождь. Ветер сохранит направление и скорость, давление 739 мм рт.ст.

В пятницу 10 июля +13 градусов ночью и +26 в светлое время суток. Переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Ветер сменит направление на юго-западная, скорость 4 м/c, атмосферное давление 743 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU