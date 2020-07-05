Один человек погиб и двое пострадали при ДТП в Орловской области

5 Июль 2020 2020-07-05T10:59:58+03:00

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Накануне утром, 4 июля, в одном из райцентров Орловской области - городе Болхове - произошло трагическое ДТП. В столкновении "ВАЗа" и "Нивы" один человек погиб, двое пострадали.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Все случилось на Первомайской улице, на часах было около восьми. Полицейские еще устанавливают все обстоятельства произошедшего, уже известно, что за рулем автомобиля "Шевроле Нива" был 68-летний водитель, а легковой "Пятнадцатой" управлял 46-летний мужчина.

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Как сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, в результате столкновения автомобилей, водитель "ВАЗа" погиб на месте происшествия, водитель "Нивы" получил травмы. Также травмировался 22-летний парень - пассажир "Пятнадцатой".

На месте работали полицейские и спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU