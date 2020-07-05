2020-07-05T10:12:34+03:00
Общество

Орловцам предлагают пожаловаться на коррупцию в прокуратуру

С 6 по 8 июля в ведомстве будет работать специальная прямая линия
Ольга СУПОНЕВА
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С 6 по 8 июля в ведомстве будет работать специальная прямая линияС 6 по 8 июля в ведомстве будет работать специальная прямая линияФото: Ольга СУПОНЕВА
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Жители Орловской области смогут сообщить в прокуратуру о фактах коррупции. В ведомстве будет работать специальная прямая линия.

Позвонить в прокуратуру и сообщить о тех или иных фактах, касающихся коррупции, будет можно в течение трех дней: с 6 июля по 8 июля включительно.

- Прямая линия организована с целью оперативного получения сведений о фактах нарушений антикоррупционного законодательства, - поясняет пресс-служба регионального ведомства.

Телефоны: 8 (4862) 43-63-89, 8-903-637-14-95.

Отвечать на поступающие вопросы будет дежурный прокурор. По всем поступившим обращениям будут организованы проверки (при наличии оснований на то).

ИСТОЧНИК KP.RU

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