Орловцам предлагают пожаловаться на коррупцию в прокуратуру
Жители Орловской области смогут сообщить в прокуратуру о фактах коррупции. В ведомстве будет работать специальная прямая линия.
Позвонить в прокуратуру и сообщить о тех или иных фактах, касающихся коррупции, будет можно в течение трех дней: с 6 июля по 8 июля включительно.
- Прямая линия организована с целью оперативного получения сведений о фактах нарушений антикоррупционного законодательства, - поясняет пресс-служба регионального ведомства.
Телефоны: 8 (4862) 43-63-89, 8-903-637-14-95.
Отвечать на поступающие вопросы будет дежурный прокурор. По всем поступившим обращениям будут организованы проверки (при наличии оснований на то).
ИСТОЧНИК KP.RU